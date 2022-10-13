! В Белгороде осколками поврежден жилой дом

В Белгороде повреждения получил один из жилых домов, сообщил мэр, сообщает тгк РИА Новости В городе работает ПВО, корреспондент РИА Новости насчитал около 8 взрывов. В Белгороде пострадал многоквартирный дом — разрушены верхние этажи, в многоквартирный дом попали обломки ракеты. Сообщают, что во дворе разбит автомобиль.

Рядом с поврежденной многоэтажкой в Белгороде находится самая большая детская поликлиника в городе. По словам мэра города, дом, который поврежден в результате попадания осколков, находится на Губкина, 42.

Губернатор Белгородской области сообщил, что поступила информация, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32, сообщает тгк Реадовка

Как отметил мэр города Антон Иванов, всех жителей дома на улице Губкина, куда упали обломки ракеты, эвакуируют. «Упал неопознанный объект поле работы ПВО. Сейчас на месте видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждены два автомобиля», — отметил мэр. Замгубернатора региона сообщил, что пострадавших в результате попадания осколков в дом в Белгороде нет.

В результате работы ПВО по вражеским ракетам на Белгород упали обломки «Панциря-С1». По информации тгк Readovka, на фото с территории местной школы изображена первая ступень ракеты комплекса «Панцирь-С1», однако из-за маленьких габаритов она, вероятнее всего, не смогла бы вызвать такие разрушения многоэтажного дома. Стоит отметить, что за время спецоперации это уже не первый факт фотофиксации первой ступени подобной ракеты на территории городов. В то же время, какими именно ракетами ВСУ вели обстрел Белгорода, пока неизвестно.

«Это быстро все произошло»: жители Белгорода увидели яркое свечение и услышали звук — к поврежденному дому экстренные службы приехали быстро В разговоре с Readovka жители Белгорода, дом на улице Губкина, где поврежден технический этаж, отремонтируют быстро — его жителей уже эвакуировали. К месту происшествия, по их словам, экстренные службы приехали очень быстро: часть людей уже ожидали на улице, остальных вывели из квартир при обходе дома. По данным замгубернатора региона, пострадавших нет. «Какое-то свечение и все. Я выглядываю в окно и все — больше ничего такого и не происходило. Это быстро все произошло», — рассказывает Readovka местная жительница.