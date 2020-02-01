В Баяге по древним технологиям возведут берестяную Могол урасу

Такое в Якутии не строили более 200 лет

В республике отметят юбилей Бориса Неустроева — Мандар Уус

В рамках рабочего визита в Таттинский улус глава республики Айсен НИКОЛАЕВ 31 января провёл совещание по подготовке юбилейных мероприятий, посвящённых 75-летию со дня рождения уважаемого в Якутии человека, известного кузнеца Бориса Фёдоровича НЕУСТРОЕВА — Мандар Уус.

Ил Дархан отметил, что юбилей выдающегося хранителя якутских народных традиций Мандар Уус – большое событие не только для Таттинского улуса, но и в целом для республики. Распоряжение Главы РС(Я) о проведении юбилейных мероприятий, посвящённых 75-летию со дня рождения Бориса Фёдоровича Неустроева — Мандар Уус, издано в октябре прошлого года.

На заседании организационного комитета обсуждены юбилейные мероприятия, которые должны быть проведены осенью этого года, включая строительство в с. Томтор уникальных объектов якутской культуры. Так, на территории Баягинского наслега по воссозданной древней технологии будет возведена настоящая берестяная Могол ураса высотой 10 и диаметром 12 метров. Такое строение, полностью покрытое берестой, не строилось в Якутии уже более 200 лет. Ураса входит в состав планируемого Этнокультурного комплекса, который также включает в себя «Уус түмэлэ» – музей кузнецов Якутии и якутский балаган. Работа по строительству объектов, которые должны быть введены осенью этого года, уже начата.

Также в родном селе Бориса Фёдоровича Неустроева — Мандар Уус строятся детский сад и культурно-спортивный комплекс, вопросы завершения которых тоже должны быть решены в рамках подготовки к юбилею.

Кроме этого, по линии оргкомитета в рамках подготовки к юбилейным мероприятиям должны быть опубликованы книги Бориса Фёдоровича Неустроева — Мандар Уус о воспитании детей и якутских традициях.

«Духовное наследие и труды по сохранению народных традиций и ремёсел Бориса Фёдоровича Неустроева — Мандар Уус – богатство всего якутского народа. Мы это знание должны распространить на всю республику», — подчеркнул Айсен Николаев, завершая совещание.