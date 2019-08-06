В Батагай-Алты пожарные спасли частный магазин

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

05 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 1 сообщение о возгорании мусора: г. Якутск-1. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

05 августа 2019 г. в 08.18 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Очиченко в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля строения. В результате пожара огнем повреждена кровля барака по всей площади, квартиры №1,3 полностью по всей площади, квартиры №2,4 частично, пристрой на площади 40 кв.м. Общая площадь 200 кв.м. Причина предположительная короткое замыкание электропроводки в квартире №3. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

05 августа 2019 г. в 16.23 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Каландаришвили в г.Якутске К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 24 кв.м.. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

05 августа 2019 г. в 10.53 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Пригородный в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 10 кв.м.. Пожарными спасен гараж. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при демонтаже газовой трубы. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

05 августа 2019 г. в 12.10 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный магазин на улице Ленина в с. Батагай-Алты Эвено-Бытантайского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из-под кровли был виден дым. В результате пожара повреждена кровля на площади 2 кв.м. Пожарными спасен магазин. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

05 августа 2019 г. в 13.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Ленина в с. Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через 4 минуты горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 1,5 кв.м. Пожарными спасен гараж. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!