В Батагае Верхоянского района готовятся к открытию новой больницы

АЛРОСА и Целевой фонд будущих поколений РС(Я) завершают строительство еще одного крупного социального объекта в Арктике — больничного комплекса с терапевтическим и детским отделениями на 30 коек, поликлиникой, рассчитанной на 180 посещений в смену. Ввод в эксплуатацию двухэтажного каменного здания общей площадью 3000 квадратных метров планируется в ближайшее время.

«Мы вышли на финишную прямую. Завершаются монтажные и пусконаладочные работы. Полностью закончили монтаж теплых полов и системы электроснабжения, построены ограждение территории и канализационные сети под зданием», — рассказал директор ООО «Атлант» Геннадий Степанов.

В комплекс также входит тёплый бокс для спецмашин и станция службы скорой медицинской помощи. Завезено современное медоборудование, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Медицинский объект предназначен для проведения диагностики, лечения и реабилитационных мероприятий при заболеваниях терапевтического характера: острых и хронических. В поликлинике будут широко доступны услуги медицинских специалистов различного профиля.

Отметим, в рамках подпрограммы «Содействие» программы «Во имя будущего на 2016-2020гг.» Целевого фонда будущих поколений РС(Я) за счет средств финансовой поддержки АЛРОСА ведется строительство 4 объектов. Возведение нового медицинского комплекса в поселке Батагай также финансируется за счет средств АЛРОСА на общую сумму более 600 млн. рублей. Заказчиком выступает «ООО Атлант», подрядная организация — ООО «ТЭЛ».

Справочно

АЛРОСА через Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) реализует сотни проектов, в том числе направленных на развитие культуры, образование, науки, здравоохранения, поддержку семей, спорта и физкультурного движения и сохранение экологии.

Благодаря сотрудничеству АЛРОСА и Целевого фонда будущих поколений стало возможным строительство и ремонт свыше 100 образовательных, спортивных, культурных и социальных объектов и реализовать несколько десятков различных проектов, направленных на поддержку и преумножение человеческого капитала. Профинансировано строительство жилых домов, школ и образовательных учреждений, спортивных сооружений, объектов культурного назначения, объектов памятных сооружений, реабилитационных оздоровительных центров, больниц в 18-ти улусах и городах республики.

Объем ежегодного финансирования АЛРОСА социальных проектов через Фонд будущих поколений составляет по 800 — 900 млн. рублей. Это более 90 процентов всех средств, направляемых в Фонд из разных источников. Всего же с 2011 по 2020 годы АЛРОСА на решение социальных задач направила через Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) 7 млрд. 175 млн. рублей.