В Батагае погибла женщина, выпав из окна многоэтажки

Правоохранительные органы проводят проверку.

Сегодня утром в поселке Батагай из окна новостройки выпала женщина 1983 года рождения и разбилась насмерть.

Как сообщает телеграм-канал «Вести Верхоянья», трагедия произошла ориентировочно в 8 утра. Известно, что женщина выпала из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого дома по адресу Аммосова, 8.

По данному инциденту правоохранительные органы проводят соответствующую проверку.

Напомним, 16 сентября в Батагае с балкона выпала пятилетняя девочка. Ребенка санрейсом доставили в Якутск. Сейчас малышка проходит лечение в педиатрическом центре РБ № 1 — НЦМ. В момент происшествия мать распивала алкоголь в гостях у знакомых.