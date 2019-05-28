В баре Якутска грабитель напал на девушку

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась 21-летняя жительница г. Якутск. Она пояснила, что работает барменом и у неё на рабочем месте открыто похитили сотовый телефон стоимостью 5 000 рублей.

Через несколько часов после обращения в полицию в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. По «горячим следам» сотрудниками патрульно-постовой службы 31-летний мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, подозреваемый был ранее судим за кражу.

Установлено, что посетитель приметил лежащий на барной стойке сотовый телефон и положил смартфон к себе в карман. Владелец телефона заметила хищение и потребовала вернуть сотовый обратно, на что мужчина ответил отказом. Тогда она попыталась вытащить свой телефон из кармана подозреваемого, но мужчина, применив силу, не позволил ей это сделать.После чего потерпевшая побежала за помощью, а подозреваемый в это время успел скрыться.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.