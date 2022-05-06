В банковском секторе Якутии выявлены поддельные банкноты

За I квартал 2022 года в банковском секторе Республики Саха (Якутия) были выявлены три поддельные банкноты, что на одну больше, чем годом ранее. Все фальшивые купюры — пятитысячные.

«Фальшивомонетчики чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов, и с ними нужно быть особенно осторожными. Самостоятельно убедиться в подлинности купюр достаточно просто: на ощупь чувствуются рельеф и микроперфорация, на просвет видны водяные знаки и защитная нить. Можно установить на смартфон мобильное приложение «Банкноты Банка России» — оно покажет, где на банкнотах расположены основные защитные признаки и как они выглядят», — отметила главный эксперт отдела наличного денежного обращения Отделения — Национального банка по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Ирина Селина.

Расплачиваться подозрительной банкнотой не стоит: за сбыт фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность. Лучше отнести сомнительную купюру в банк, где специалисты бесплатно проверят ее на подлинность.

Подробную информацию о защитных признаках банкнот можно найти на сайте Банка России и на информационно-просветительском ресурсе «Финансовая культура».