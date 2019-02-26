В банке Якутска обнаружены фальшивые купюры

В филиале одного из банков, расположенном на пр.Ленина и по ул.Чернышевского при пересчете денег обнаружили две поддельных купюры номиналом 5000 рублей. Купюры изъяты и направлены на исследование. Сотрудники полиции устанавливают факт сбыта фальшивой денежной купюры и призывают жителей города обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения.

Признаки поддельных купюр:

Купюра плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания. Металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир и выполнена краской. При изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое. Цветной, переливающий герб г. Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами. Защитные волокна и цифровое обозначение номинала, нанесенное серой краской в левом нижнем углу купюры, не имеют свечения в ультрафиолетовых лучах.

Подробную информацию о признаках подлинности денежных купюр можно получить на сайте Центрального банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/video/).

Уважаемые граждане! В случае обнаружения поддельной денежной купюры незамедлительно обращайтесь в полицию. Ни в коем случае не стоит пытаться сбыть подозрительную купюру. В этом случае гражданин автоматически становится сбытчиком и будет привлечен к уголовной ответственности.