В балете — как в сказке

8-9 апреля в Государственном театре оперы и балета им. Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоона состоялась премьера нового сказочно красивого и яркого детского балета «В тридевятом царстве».

Браво мастеру! Повезло нашим школьникам и малышам: такого балета нет больше нигде в мире, это блестящая авторская работа балетмейстера-постановщика, заслуженной артистки РФ и РС(Я) Екатерины Тайшиной, ставшая настоящим украшением сцены.

Великолепные костюмы, чудесные декорации: тут и богатые палаты, где царский трон и расписные русские узоры, и тёмный лес с избушкой на курьих ножках, и пучина морская, а из волн «как жар горя — тридцать три богатыря», в волнах плещутся и русалки, а откуда-то с небес на землю опускается Жар-птица. Художник-постановщик, заслуженный деятель искусств Якутии Саргылана Иванова, костюмеры и дизайнеры продумали всё до мелочей — всё волшебно блестит, чарует и восхищает.

Но самое интересное — это захватывающий сюжет, а главное — то, какие чудеса балетного искусства вершат на сцене великолепные артисты якутского театра, а также почти весь состав балетной труппы и учащиеся Якутской балетной школы имени Посельских.

«Многим кажется, что детский балет должен быть лёгким. Но в этом спектакле очень много технически сложных движений и элементов. Я всегда напоминаю артистам, что все эмоции и действия персонажей должны быть понятны даже самому юному зрителю в зале», — говорит Екатерина Тайшина. Ей удалось достичь своей задачи: язык танца был понятен ребятишкам без слов.

Дети искренне восхищаются подвигами богатырей и Иванушки в исполнении народного артиста Якутии Сарыала Афанасьева — они хлопают изо всех сил, не жалея ладошек. Смеются от того, что царь и взаправду так смешон, как это показывает Афанасий Максимов, а в антракте пытаются передразнить его движения. То же с Бабой Ягой, но ее движения не повторить, в них скрывается хитрость, коварство — это великолепная работа Аркадия Посельского, с чем его можно поздравить. Это очень непростая работа, сам артист признаётся:

«Роль Бабушки-Яги (как он её ласково называет! – прим.авт) для меня очень сложная и в актёрском плане, и, конечно, физически: здесь масса движения, надо много работать телом. Но мне как артисту это очень интересно: хочется попробовать себя в таком игровом амплуа».

По-моему, справился он блестяще, ребята оценили.

Ну и конечно, нужно отметить отличную гримеров: здесь ведь главное — создать образ и не переборщить. Какие чудесные носики из пенного латекса получили та же Баба-Яга, Кащей Бессмертный, роль которого блестяще исполнил Владимир Данилов, обольстительная Кикимора, которую чудесно показала Жанна Гаврильева, Леший в исполнении Михаила Дмитриева — это же прелесть!

Персонажи в волшебных руках Ваиры Татариновой вышли отменные. Она знает: дети любят отрицательных героев. Да и положительных тоже, если они яркие и добрые — ребята это тонко чувствуют. Потому, признаётся Ваира, всегда интересно работать над новым проектом, особенно если он адресован детям.

Сказка-балет «В тридевятом царстве» искусно соткан из фрагментов разных любимых сказок под музыку гениальных русских композиторов — Чайковского, Римского-Корсакова, Лядова, Стравинского, Мусоргского, Щедрина — и крутится вокруг Василисы Прекрасной. Её нежный образ создаёт Анастасия Платонова, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Дирижёр Павел Васьковский и балетмейстер Екатерина Тайшина отточили мельчайшие детали спектакля, чтобы представить его маленьким зрителям во всём великолепии. Роскошный образ Жар-птицы создала заслуженная артистка Якутии Динара Гасанбалаева.

И спектакль получился лёгким, бесподобным, изящным, прошёл на одном дыхании.

Любовь к театру так и начинается: с покорения маленького зрителя красотой, изяществом и совершенством. Для него такой сказочный мир и есть воплощённое чудо, в котором добро удивительно сильно и действительно побеждает зло, каким бы коварным оно ни было. Можно быть уверенным: на следующий спектакль они снова придут – на встречу со сказкой и любимыми артистами.