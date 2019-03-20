В автосервисе, куда насильно привезли женщину, работали нелегалы

В здании автосервиса, куда насильно привезли пострадавшую женщину, работали десять граждан из стран ближнего зарубежья, пятеро из них находились на территории РФ, в Якутии, нелегально – с просроченными разрешениям, и не имели права работать.

Эта информация была озвучена в среду на рабочей встрече мэра Якутска Сарданы Авксентьевой с делегацией Кыргызской республики.

Предметом обсуждения стала ситуация, связанная с резонансным преступлением – изнасилованием якутянки мигрантом, гражданином Кыргызстана, в минувшие выходные.

Глава делегации Кыргызской республики Самат Токтоболотов, заместитель председателя Государственной службы миграции страны, от имени народа Кыргызстана, принес якутянам глубочайшие извинения за преступление против женщины, совершенное их гражданином.

Как проинформировал Токтоболотов, получив разрешение, они встретились с подозреваемым в преступлении гражданином в следственном изоляторе, он признает свою вину, готов на полное содействие следствию. Его злодеяние осуждают все жители Кыргызстана, а также диаспора в Якутии, подчеркнул Самат Николаевич. Кыргызская сторона готова оказать любую необходимую помощь в реабилитации пострадавшей от насилия женщины в лечебном учреждении на озере Иссык-Куль в Кыргызстане.

«Мы посмотрели запись вашего выступления во время митинга, вы сказали собравшимся возмущенным людям правильные слова – гости, в том числе наши земляки, приезжающие на работу в Якутию, должны строго соблюдать не только законы Российской Федерации и Республики Саха, но и сложившиеся здесь традиции и нормы проживания. Так же мы полностью согласны с тем, что нелегальная миграция и ее пособники должны пресекаться», — сказал руководитель делегации Кыргызской республики.

В своем выступлении Сардана Авксентьева отметила важность того, что делегация Кыргызстана незамедлительно приехала в республику для того, чтобы помочь в урегулировании возникшей непростой ситуации.

«Я неоднократно говорила, и повторю еще раз – преступность не имеет национальности. У любого народа, к сожалению, есть люди, которые совершают гнусные преступления, и есть люди, которыми гордится каждый народ. Устанавливать виновных и назначать им меру наказания можно только в рамках правового поля», — сказала глава Якутска.

«Я лично, также, как и подавляющее большинство якутян, лидеры общественного мнения, власти республики – осуждаем те хулиганские выходки, попытки запугивания граждан из стран ближнего зарубежья, которые были зафиксированы в последние дни. Это недопустимо в правовом государстве, России, неотъемлемой частью которой является Якутия», — резюмировала Сардана Владимировна.

Правоохранительные органы, при содействии муниципальных властей принимают необходимые меры по выявлению и пресечению подобных проявлений, подчеркнула глава столицы республики.

«Как глава города Якутска, я приму все необходимые меры, чтобы люди, которые пребывают и работают у нас на законных основаниях, занимаются разрешенной законом деятельностью, с уважением относятся к Якутии и ее жителям, были защищены. Пострадавшие не должны бояться и могут обращаться в правоохранительные органы», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Вместе с тем, глава города еще раз подчеркнула, что возникший в Якутске протест имеет, главным образом, экономические, а не националистические предпосылки. Экономическая ситуация в стране в целом, рост цен, низкие доходы у большой части населения, высокий уровень безработицы вызывают недовольство значительной части общества, которое выплеснулось на фоне резонансного преступления против якутянки.

Ужесточение борьбы с незаконной миграцией и нелегальным бизнесом должны стать одним из механизмов в борьбе с преступностью в целом, считает Авксентьева.

В заключение рабочей встречи стороны согласились с тем, что преступник должен понести наказание по всей строгости закона. А данная кризисная ситуация не должна ставить крест на многолетнем сотрудничестве, культурных и экономических связях между Российской Федерацией и Кыргызской республикой, между Якутией и Кыргызстаном.