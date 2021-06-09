В автомобиле якутянина найден подозрительный сверток

SakhaLife.ru.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Якутское» во взаимодействии с инспекторами ДПС на улице Курнатовского г. Якутск задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

При осмотре автомобиля, на котором передвигался 29-летний местный житель, полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения. Со слов, он приобрел наркотическое средство посредством сети интернет для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»

Санкция данной статьи в инкриминируемой части предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.