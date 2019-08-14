В автобусах Якутска «Союз Авто» случился коллапс

Во вторник, 13 августа в маршрутных автобусах города Якутска произошел сбой в работе валидаторов для транспортных, социальных и проездных карт. Проблема была только с автобусами НО «Союз Авто», пояснил директор ООО «Центральная диспетчерская служба» Андрей Шарыгин.

«У МУП «ЯПАК» не было проблем с валидаторами, так как у них другая версия оборудования. У «Союз Авто» бескондукторная система оплаты проезда», — сказал директор ЦДС. Сбой произошел после того, как разработчик программного обеспечения НО «Союз Авто» компания «ЭрЛайн» установила новые программы для валидаторов для более качественного обслуживания банковских карт.

«12 августа разработчики выложили обновленную версию программного обеспечения, которая не прошла в автобусах, из-за этого, водители не смогли сдать смену. Утром 13 августа водители более 300 автобусов поняли, что не могут открыть смену с нерабочими валидаторами», — сказал Андрей Шарыгин. Он добавил, что пассажиры отказывались платить за проезд наличными.

«Водители в отчаянии ехали к нам, в центральную диспетчерскую службу. Мы в свою очередь, восстанавливали им работу валидаторов возвратом предыдущей версии программного обеспечения и отправляли водителей на линию. Вчера в кратчайшие сроки, в ручном режиме привели в рабочее состояние валидаторы порядка в 200 автобусах. Сегодня ситуация нормализовалась. Будем работать над этим вопросом, чтобы такого коллапса больше не повторилось», — сказал Андрей Шарыгин.