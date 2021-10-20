В автобусах Якутска обнаружили страшные риски для пассажиров

Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в рамках санитарно-эпидемиологического расследования проведены обследования городского общественного транспорта по соблюдению санитарного законодательства и выполнения противоэпидемических (профилактических) мероприятий по новой коронавирусной инфекции.

На текущий момент проверены 16 автобусов маршрутов-№ 1, 3, 7,8, 14,16,19, 20.

При проведении санитарно-эпидемиологического расследования были установлены нарушения требованийСП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» и методических рекомендацийMP 3.1/2.5.0172/4-20 «Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»: отсутствие у водителей дневного запаса средств индивидуальной защиты — одноразовых масок, перчаток, кожных антисептиков, в транспортных средствах (автобусах) не проводится межрейсовая текущая дезобработка в салоне автобуса (обработка поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений), не проводится ежедневная мойка и дезинфекция транспортного средства организациями дезинфекционного профиля, индивидуальными предпринимателями не проводятся организационная и разъяснительная работы среди водителей по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Также, индивидуальными предпринимателями не созданы условия для проведения влажной уборки и дезинфекции в салонах автобусов- на конечных остановках отсутствуют гидранты, не решены вопросы обустройства конечных остановок общественными туалетами.

По итогам санитарно-эпидемиологического расследования в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении общественного транспорта г.Якутска продолжается.