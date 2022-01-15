Якутскому авиаперевозчику угрожали минированием самолетов

15 января на электронную почту поступило анонимное сообщение о «заминировании» самолетов авиакомпании «АЛРОСА» в аэропортах разных городов, сообщили News.Ykt.Ru в пресс-службе перевозчика.

«О данном сообщении немедленно были оповещены правоохранительные органы, службы безопасности аэропортов базирования авиакомпании в РФ. Сотрудниками правоохранительных органов были обследованы все воздушные суда авиакомпании. Проверочные мероприятия выполняются, на настоящий момент угроз не обнаружено», — отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что рейс по маршруту Якутск — Москва задерживается ориентировочно на два часа. Остальные авиарейсы выполняются по расписанию.

Как сообщалось ранее, в Якутске пассажиров рейса, прибывших из Москвы, отправили на дополнительный досмотр после сообщения о минировании самолета.

Самолет прибыл в Якутск по расписанию около десяти утра 15 января. Пассажиров отвезли в контрольно-пропускной пункт, где проверили их багаж.