Авиакомпания «Якутия» — Банкрот?

В ряде СМИ появилась информация о поданном заявлении о банкротстве акционерного общества «Авиакомпания «Якутия». Однако подача заявления о банкротстве не имеет под собой реальной финансово-экономической основы и является ничем иным как инструментом давления на авиакомпанию «Якутия» в гражданско-правовом споре по результатам операционно-экономического сотрудничества двух юридических лиц в период 2016-2017 годов, отметили в пресс-службе национального перевозчика.

Поводом к такому анонсу стал судебный акт, вынесенный 20 февраля судом кассационной инстанции (ранее приостановившим исполнение акта апелляции от 31 октября 2019 года), в пользу бывшего контрагента авиакомпании – общества с ограниченной ответственностью «Аэрокарго+». В результате к авиакомпании «Якутия» была представлена к взысканию сумма более чем в 200 миллионов рублей за якобы упущенную выгоду (убытки) контрагента (Аэрокарго+), с которым авиаперевозчик находился в длительных отношениях в период работы бывшего менеджмента авиакомпании до 2018 года. К слову, не все суды признали убытки, возникшими якобы по вине авиаперевозчика и теперь юристы готовят жалобу в Верховный суд.

Сразу после вынесения судебного акта — 21 февраля, не дожидаясь действий пристава-исполнителя, контрагент Аэрокарго+ обратился в Арбитражный суд Якутии с заявлением о банкротстве авиакомпании. В спешке Аэрокарго+ не исполнило даже формальные требования закона и теперь такое заявление не подлежит рассмотрению.

Не учли в Аэрокарго+ и другие требования законодательства о банкротстве. При текущих оборотах авиаперевозчика его банкротство попросту невозможно. Подобные действия бывшего контрагента направлены исключительно на создание неблагоприятного информационного фона вокруг авиакомпании.

Кроме того, ввиду очевидно неправомерных действий бывшего менеджмента авиакомпании и его контрагента в 2016-2017 годах, новое руководство инициировало проверку законности возникшей задолженности. В ближайшее время Следственный комитет и МВД также проверят обстоятельства заключения и исполнения договора на предмет уголовно-наказуемых деяний.

Если, тем не менее, по результатам проверки, задолженность перед Аэрокарго+ будет признана обоснованной, то авиакомпания незамедлительно ее погасит.