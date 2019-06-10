В августе в Крыму состоится Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ»

С 20 по 26 августа в бухте Капсель на побережье крымского города Судак соберется творческая молодежь из разных уголков России.

На популярный Фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» приедут десятки тысяч молодых деятелей культуры и искусств из всей страны: архитекторы, художники, искусствоведы, дизайнеры, представители уличного искусства, скульпторы и многие другие.

Инициаторами проведения Фестиваля выступили форумчане, и идея нашла поддержку у организаторов «Тавриды».

Как сообщили в Центре развития культурных инициатив, который определён исполнительной дирекцией Фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ», участников фестиваля ждут ежедневные кастинги, грантовый конкурс для творческих проектов, знакомство с единомышленниками, обмен идеями, творческие коллаборации и создание коллективных арт-манифестов. Для этого на фестивале работают 8 уникальных «арт-кварталов», отличающихся по видам искусств, в которых будут жить молодые творцы.

Для зрителей приготовлена концертная программа с участием ведущих российских и мировых артистов, разнообразные дневные активности, «фестиваль фестивалей», световое шоу, фейерверки, арт-кварталы, парк инсталляций, фееричная вечерняя программа на главной сцене, звездный состав артистов и уникальная культурная программа. Рок, рэп, джаз, популярная музыка, литературный и театральный фестивали, открытые кинопоказы и многое другое – фестиваль объединит все направления искусства.