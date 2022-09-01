В августе построено рекордное количество газопроводов-вводов по Якутии

В Якутии продолжается реализация программы социальной газификации, объявленной президентом России Владимиром Путиным. По итогам августа за один месяц выполнен беспрецедентный объем строительно-монтажных работ: к границам 661 домовладения подведен газопровод-ввод. Об этом заявили в «Сахатранснефтегазе» на очередном заседании регионального штаба.

Из этого числа силами подрядных организаций выполнено 435 объектов, собственными силами регионального оператора – 226.

Всего по социальной газификации с начала старта кампании в республике принято 4107 заявок.

Как сообщил заместитель главного инженера Петр Данилов, для исполнения в этом году заключено без малого 3000 договоров. «В этом году газ по программе социальной газификации придет к 2982 домовладениям. Разработано 1962 проекта. Мы ведем работу с 24 подрядными организациями. В сентябре и октябре ожидается также большой объем работ», – отметил спикер «Сахатранснефтегаз».

Реализация программы социальной газификации ведется в полную мощность, со строгим контролем производственных сил и мощностей; ведется учет необходимого строительного материала и оборудования. Всего в работах задействовано порядка 280 человек и почти 100 единиц техники.

Напомним, что ранее в рамках доклада главе республики Айсену Николаеву руководитель газовой компании Алексей Колодезников сообщил, что несмотря на превышение количества запланированных к подключению домовладений в этом году «Сахатранснефтегаз» намерен исполнить поручение в полном объеме.

По итогам совещания министр промышленности и геологии РС(Я) Максим Терещенко поручил главам муниципальных образований усилить работу в части контроля фактических подключений, поскольку особое внимание в реализации программы необходимо обратить на пуск газа в домовладение.