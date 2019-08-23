В августе подадут тепло арктическим районам

Генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев провел совещание по подготовке к отопительному сезону в режиме видеоконференции с директорами производственных филиалов арктических районов Якутии. В рабочем совещании принял участие министр ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Садовников.

Как отмечено, подготовка к осенне-зимнему периоду в арктических филиалах предприятия завершается. До конца августа по плану теплоснабжающие объекты запустят в работу.

По информации центральной диспетчерской службы предприятия, 22 августа произвели запуск котельных работники Оленекского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)». Тепловые источники Аллаиховского, Анабарского, Булунского и Нижнеколымского филиалов работают в штатном режиме.

Согласно утвержденному графику 25 августа отопительный период стартует в Среднеколымском районе, 28 августа – в Абыйском и Момском, 29 августа – в Верхоянском и Эвено-Бытантайском, 30 августа в Жиганском и на день позже в Верхнеколымском районе.