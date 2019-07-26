В августе летним отдыхом будет охвачено более 13 тысяч детей

С 27 июля по Республике Саха (Якутия) начинается 3 смена в 134 организациях отдыха с охватом 13 460 детей. Вместе с тем, на особом контроле находится обеспечение безопасности объектов (территорий) отдыха и оздоровления детей. Об этом в пятницу, 26 июля сообщил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

«В связи со сложившейся ситуацией в Хабаровском крае подготовлен проект решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия). Согласно данному решению объявлен запрет на открытие палаточных лагерей в августе на территории Республики Саха (Якутия) и до 1 августа будет организована проверка всех организаций отдыха детей и их оздоровления», — отметил министр.

Он также сообщил, что в 2019 году разрешение на организацию отдыха и оздоровления получили 661 объектов, которые включены в Единый реестр организаций отдыха и оздоровления детей республики, в том числе 67 палаточных лагерей с охватом 2155 детей. «С начала 2019 года на данных объектах органами государственного пожарного надзора проведено 325 проверок (49,1% от общего количества объектов), в том числе 176 плановых проверок, 90 внеплановых проверок по контролю за исполнением предписания об устранении ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности и 52 проверок детских лагерей, не вошедших в сводный план проведения плановых проверок, 7 проверок на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки. В ходе проверок выявлено 302 нарушения требований пожарной безопасности. К открытию летней оздоровительной кампании – 2019 все нарушения надзорных органов были устранены», — подчеркнул он.

Кроме того, Владимир Егоров сообщил, что по утвержденному плану-графику проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности оздоровительных учреждений, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил. По его словам, обеспечено 100% страхование детей в период их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления.

Стоит отметить, что по информации Министерства образования и науки Якутии за июнь-июль выявленных фактов функционирования несанкционированных организаций отдыха детей и их оздоровления на территории республики не зафиксировано.