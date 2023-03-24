24.03.2023
14:30
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В Аудиовизуальном центре будут созданы именные фонды народных писателей Якутии

В теплой дружественной обстановке прошла встреча коллектива Национального Центра аудивизуального Центра народов РС(Я)  им.И.С.Жараева с народными писателями Якутии Натальей Ивановной Харлампьевой, с Сэмэном Туматом – Семеном Андреевичем Поповым  и Еленой Васильевной Слепцовой-Куорсуннаах.

Писатели высоко оценили  цикл документальных фильмов, созданных  творческими силами  Аудивизуального Центра, показанных по республиканскому телевидению к 100-летию Якутской АССР: «100 лет мечты» режиссера Никиты Аржакова, «100 лет якутского кино» — Ивана Кривогорницына,  выпуски программ Кинолетопись Якутии». По словам Сэмэна Тумата: «Эти труды являются событием в истории якутской кинодокументалистики  и  неоценимым вкладом в воспитание будущих поколений».

  Ценность таких мероприятий  для читателей  в живом общении со знаковыми личностями  современной якутской литературы, в  возможности  задать   волнующие вопросы на злобу дня, услышать интересные истории из первых уст, мудрые слова и стихи в авторском исполнении.  А для архивистов Аудивизуального Центра – это долгожданная встреча послужила  стартом для новых  творческих идей и планов на будущее.  В диалоге с писателями наметились конкретные сроки и направления  дальнейшего тесного сотрудничества в инициативном архивировании, в реализации  совместных проектов: документальных фильмов, роликов,  очерков , интервью с мастерами пера и  в  поисках редких утерянных  видеозаписей.

  Народные писатели Якутии подарили библиотеке  НЦАНН РС(Я) свои  ранние произведения  и  издания последних лет.  Летописцы своей эпохи  чутко отреагировали на призыв архивистов: сдать  свои  частные коллекции и  видеоархивы на государственное хранение   Фонда НЦАН РС(Я) и горячо поддержали идею создания именных фондов народных писателей Якутии.

Фото: автора
Источник: Альбина Данилова

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