В Аудиовизуальном центре будут созданы именные фонды народных писателей Якутии

В теплой дружественной обстановке прошла встреча коллектива Национального Центра аудивизуального Центра народов РС(Я) им.И.С.Жараева с народными писателями Якутии Натальей Ивановной Харлампьевой, с Сэмэном Туматом – Семеном Андреевичем Поповым и Еленой Васильевной Слепцовой-Куорсуннаах.

Писатели высоко оценили цикл документальных фильмов, созданных творческими силами Аудивизуального Центра, показанных по республиканскому телевидению к 100-летию Якутской АССР: «100 лет мечты» режиссера Никиты Аржакова, «100 лет якутского кино» — Ивана Кривогорницына, выпуски программ Кинолетопись Якутии». По словам Сэмэна Тумата: «Эти труды являются событием в истории якутской кинодокументалистики и неоценимым вкладом в воспитание будущих поколений».

Ценность таких мероприятий для читателей в живом общении со знаковыми личностями современной якутской литературы, в возможности задать волнующие вопросы на злобу дня, услышать интересные истории из первых уст, мудрые слова и стихи в авторском исполнении. А для архивистов Аудивизуального Центра – это долгожданная встреча послужила стартом для новых творческих идей и планов на будущее. В диалоге с писателями наметились конкретные сроки и направления дальнейшего тесного сотрудничества в инициативном архивировании, в реализации совместных проектов: документальных фильмов, роликов, очерков , интервью с мастерами пера и в поисках редких утерянных видеозаписей.

Народные писатели Якутии подарили библиотеке НЦАНН РС(Я) свои ранние произведения и издания последних лет. Летописцы своей эпохи чутко отреагировали на призыв архивистов: сдать свои частные коллекции и видеоархивы на государственное хранение Фонда НЦАН РС(Я) и горячо поддержали идею создания именных фондов народных писателей Якутии.