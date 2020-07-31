В Ассоциации строителей АЯМ утверждён Совет директоров

Совет директоров сформирован и утверждён 22 июля 2020 года в г. Москва общим собранием учредителей ООО «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали». В его составе: Иванов Олег Владиславович — председатель, Якимчук Юрий Васильевич – генеральный директор ООО «УК «АЯМ», Бузов Дмитрий Сергеевич – первый заместитель исполнительного директора ООО «Ассоциация строителей АЯМ».

Одной из главных компетенций Совета директоров является определение основных и перспективных направлений деятельности ООО «Ассоциация строителей АЯМ», контроль за реализацией программ развития и соглашений с публично-правовыми образованиями, в том числе в порядке приоритета с муниципальными образованиями «Город Алдан» и «Город Томмот», а также содействие развитию малого и среднего предпринимательства в новых экономических условиях.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (29 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.