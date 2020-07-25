В Арктику – через учебный центр



На календаре третья декада июля – горячая пора подготовки судов и экипажей к Арктической навигации. 10 июля первыми взяли курс на Север ледокол «Капитан Бородкин» с двумя баржами, 11-го – из Жатая вышел «Капитан Бабичев» тоже с двумя баржами, 12 июля – «ОТ-2131» с тремя баржами, 14-го «Капитан Марков», и вышли в рейсы буксиры «Капитан Бурковский» и «ОТ-2048» также с баржами. Данные суда уже вышли в море для выполнения договорных обязательств крупногабаритного груза до Усть-Кута.

Одним из важнейшим условием работы на морском участке – является наличие документов по ряду направлений. А именно каждый член экипажа должен иметь «морские» документы, а для этого им нужно пройти обучение в Учебном центре водного транспорта, со дня торжественного открытия которого 17 июля исполнилось 8 лет.

В учебном центре идут занятия



В июле прошлого года Учебный центр ПАО «ЛОРП» посетил заместитель руководителя Росморречфота А.В.Тарасенко, который отметил важнейшую роль данного образовательного учреждения в плане подготовке специалистов водного транспорта на месте.

Подготовка и переподготовка кадров для речного флота является одним из условий успешной модернизации транспортной отрасли и её комплексного развития. Необходимость создания на базе предприятия собственного учебного центра назрела в целях минимизации аварийности на флоте, обеспечения высокого уровня подготовки плавсостава и организации учебно-тренировочного процесса по борьбе за живучесть судов и экипажей, а также более эффективного расходования финансовых средств. Благодаря созданному Центру ПАО «ЛОРП» усовершенствует систему подготовки специалистов водного транспорта и реализует международные требования, направленные на обеспечение безопасности судоходства через внедрение инновационных технологий и тренажерную подготовку.

На учебном судне проходят учения по «борьбе за живучесть»



Директор учцентра Константин Евгеньевич Макаренко проводит практические занятия на учебном судне центра «в борьбе за живучесть». Первыми надели гидрокостюмы рулевые мотористы, затем К.Е.Макаренко объяснил, как надо прыгать в воду, как задерживать дыхание и как всплывать. Интересные учения, а главное очень важные, от которых зависит жизнь человека в непростых морских условиях.

Обучение прошли члены экипажа «Ленанефть-2030» проводник Елена Сидоренко, рулевой моторист-практикант Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И.Невельского старший рулевой моторист Владимир Хорунов.



В учебном центре водного транспорта в Жатае прошли обучение по начальной подготовке по безопасности (пожарной), по расширенной противопожарной, по оказанию первой медицинской помощи, по подготовке специалистов по спасательным шлюпкам и плотам, по охране судна, по начальной подготовке для работы на танкерах (танкеровозах) и получили необходимые документы для работы на морском участке члены экипажей судов – «ОТ-2131», «Ленанефть-2063», «Ленанефть-2053», «Ленанефть-2064», «Капитан Бабичев», «Дионисий Хитров», «Капитан Богатырев», «Капитан Орлов», «Ленанефть-2030» и др.Пресс-служба ПАО «ЛОРП»