В Арктику – через учебный центр
На календаре третья декада июля – горячая пора подготовки судов и экипажей к Арктической навигации. 10 июля первыми взяли курс на Север ледокол «Капитан Бородкин» с двумя баржами, 11-го – из Жатая вышел «Капитан Бабичев» тоже с двумя баржами, 12 июля – «ОТ-2131» с тремя баржами, 14-го «Капитан Марков», и вышли в рейсы буксиры «Капитан Бурковский» и «ОТ-2048» также с баржами. Данные суда уже вышли в море для выполнения договорных обязательств крупногабаритного груза до Усть-Кута.
Одним из важнейшим условием работы на морском участке – является наличие документов по ряду направлений. А именно каждый член экипажа должен иметь «морские» документы, а для этого им нужно пройти обучение в Учебном центре водного транспорта, со дня торжественного открытия которого 17 июля исполнилось 8 лет.
В июле прошлого года Учебный центр ПАО «ЛОРП» посетил заместитель руководителя Росморречфота А.В.Тарасенко, который отметил важнейшую роль данного образовательного учреждения в плане подготовке специалистов водного транспорта на месте.
Подготовка и переподготовка кадров для речного флота является одним из условий успешной модернизации транспортной отрасли и её комплексного развития. Необходимость создания на базе предприятия собственного учебного центра назрела в целях минимизации аварийности на флоте, обеспечения высокого уровня подготовки плавсостава и организации учебно-тренировочного процесса по борьбе за живучесть судов и экипажей, а также более эффективного расходования финансовых средств. Благодаря созданному Центру ПАО «ЛОРП» усовершенствует систему подготовки специалистов водного транспорта и реализует международные требования, направленные на обеспечение безопасности судоходства через внедрение инновационных технологий и тренажерную подготовку.
Директор учцентра Константин Евгеньевич Макаренко проводит практические занятия на учебном судне центра «в борьбе за живучесть». Первыми надели гидрокостюмы рулевые мотористы, затем К.Е.Макаренко объяснил, как надо прыгать в воду, как задерживать дыхание и как всплывать. Интересные учения, а главное очень важные, от которых зависит жизнь человека в непростых морских условиях.
В учебном центре водного транспорта в Жатае прошли обучение по начальной подготовке по безопасности (пожарной), по расширенной противопожарной, по оказанию первой медицинской помощи, по подготовке специалистов по спасательным шлюпкам и плотам, по охране судна, по начальной подготовке для работы на танкерах (танкеровозах) и получили необходимые документы для работы на морском участке члены экипажей судов – «ОТ-2131», «Ленанефть-2063», «Ленанефть-2053», «Ленанефть-2064», «Капитан Бабичев», «Дионисий Хитров», «Капитан Богатырев», «Капитан Орлов», «Ленанефть-2030» и др.Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
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