В арктическом посёлке открыли цех по переработке рыбы

В посёлке Чокурдах Аллаиховского района открыли современный модульный цех по переработке рыбы. Благодаря этому в районе расширят производство рыбной продукции по доступной цене.

«Это одно из крупнейших производств в Аллаиховском районе. Открытие нового цеха – знак того, что район идёт вперёд, это касается не только развития рыбной промышленности, сельского хозяйства, но и социального развития. В следующем году достроим школу, продолжим строительство новых жилых домов, есть планы по строительству других социальных объектов и обустройству коммунальной инфраструктуры района», – сказал глава Якутии Айсен Николаев на открытии цеха.

Как отметил глава производственного кооператива «Кочевая родовая община «Аллаиха» Сергей Бережнов, в первую очередь цех будет производить продукцию для жителей района и в перспективе расширяться. Продукцию планируют продавать в местном магазине по доступной цене.

Цех укомплектован всем необходимым оборудованием для полного технологического цикла переработки рыбы. Здесь будут производить свыше 200 кг рыбной продукции в сутки.

Широкий ассортимент продукции будет включать такие товары, как рыба холодного и горячего копчения, слабосолёная рыба, филе рыбное и другие. Вся продукция будет фасоваться в специализированную упаковку на месте.

Объём морозильной камеры позволит хранить до 1 тонны рыбы, поэтому кооператив сможет транспортировать продукцию раз в неделю.

Кооператив получил поддержку от республики в размере свыше 8 млн рублей, что позволило оплатить 90% от стоимости модульного цеха первичной переработки рыбы.

Цех построили по подпрограмме «Промысловая охота и рыбохозяйственный комплекс» республиканской госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы».

Производственный кооператив кочевая родовая община «Аллайха» ведёт свою деятельность с 1999 года и занимается промышленным ловом рыбы, охотпромыслом, добычей дикого оленя. Организация имеет ежегодный объём промышленной квоты 300-350 тонн рыбы, которая в основном вылавливается в летнюю путину на реке Индигирка и озёрах.