В Арктическом ГАТУ возобновляется секция по большому теннису

Современный мир диктует новые правила, если ищете новые направления активного отдыха, то игра в настоящий престижный большой теннис вызовет у вас совершенно незабываемые ощущения и внесет новизну в ваш спортивный отдых!

Большой теннис один из популярных видов спорта, им могут заниматься люди любого возраста. Считается, что игра в данный вид спорта – это дорого и престижно. Но поверьте, мы предлагаем вам самый интересный досуг.

Информируем о том, что с января 2021 года на базе учебно-физкультурного комплекса Арктического ГАТУ можно записаться на платные индивидуальные занятия с тренером по большому теннису или поиграть в теннис с друзьями. Предварительные заявки принимаются по адресу sport@agatu.ru.