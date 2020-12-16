16.12.2020
18:52
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Спорт
В Арктическом ГАТУ возобновляется секция по большому теннису
Современный мир диктует новые правила, если ищете новые направления активного отдыха, то игра в настоящий престижный большой теннис вызовет у вас совершенно незабываемые ощущения и внесет новизну в ваш спортивный отдых!
Большой теннис один из популярных видов спорта, им могут заниматься люди любого возраста. Считается, что игра в данный вид спорта – это дорого и престижно. Но поверьте, мы предлагаем вам самый интересный досуг.
Информируем о том, что с января 2021 года на базе учебно-физкультурного комплекса Арктического ГАТУ можно записаться на платные индивидуальные занятия с тренером по большому теннису или поиграть в теннис с друзьями. Предварительные заявки принимаются по адресу sport@agatu.ru.
Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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