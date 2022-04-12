В арктическом Аллаиховском улусе работают педиатры Национального центра медицины

В арктическом Аллаиховском улусе работает бригада педиатров Республиканской больницы № 1- Национального центра медицины. В составе бригады – детский травматолог-ортопед, хирург, детский уролог-андролог, офтальмолог, эндокринолог, врач УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости и детский гинеколог.

«С 9 по 13 апреля педиатры Педиатрического центра Национального центра медицины проводят медосмотры и диспансеризацию детского населения. Приём ведётся на базе Аллаиховской центральной районной больницы в районном центре – Чокурдахе. Мы очень благодарны нашим коллегам, что приехали именно педиатры — узкие специалисты, которых нет в нашем улусе», – сообщила главный врач Аллаиховской ЦРБ Туйаара Слепцова.

Сегодня врачи работают в отдалённом населённом пункте – Оленегорск, который находится в более 90 километрах от Чокурдаха.

Кроме детей, которые подлежат диспансеризации, врачи принимают детей, которые обращаются по тем или иным заболеваниям. «Подходят родители с больными с детьми, с острой патологией, которые не имеют возможности выехать в столицу в ближайшее время. Врачи всех принимают», – добавила главврач.

Такие медицинские обследования детей проводятся в районах, где нет узких специалистов. Работа выездных бригад направлена на раннее выявление различных патологий у детей.

В марте-апреле в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу возобновились выезды мобильных бригад республиканских врачей узкого профиля в районы республики. В апреле планируются выездные онкологические десанты в Верхоянский и Хангаласский улусы, выезды врача-психиатра-нарколога, медицинского психолога и социального работника в Аллаиховский и Жиганский районы.