В Арктической зимней школе будут изучать международное сотрудничество

СФУР-2022: слушатели Арктической зимней школы изучат межрегиональное международное сотрудничество в Арктике

В этом году Арктическая зимняя школа впервые проходит в рамках Северного форума по устойчивому развитию, проводимого на базе Северо-Восточного федерального университета – на протяжении трех недель участники прослушают свыше 30 лекций от ведущих ученых.

«Арктическая зимняя школа работает на протяжении нескольких лет. Очень значимо, что наш проект организован в рамках СФУР – одного из главных событий программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете. На площадке школы поднимутся актуальные вопросы партнерства для устойчивого развития Севера и Арктики, в том числе научного сотрудничества», – говорит заместитель исполнительного директора Северного Форума, и. о. завкафедрой международных исследований Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Дарьяна Максимова.

Дарьяна Максимова добавила: «Миссия АЗШ – распространять знания об Арктике на примере региона с привлечением экспертов из ведущих институтов страны и мира. В этом году мы получили около 300 заявок из Китая, Индии, Беларуси, Казахстана и всей России. Программа школы не ограничивается лекциями – запланированы дискуссии в рамках круглых столов, научно-практическая конференция, поездка в Жатайскую судоверфь и другое. Надеемся, что наша школа будет и дальше востребована, продолжит развиваться и станет еще большее популярной среди студентов и исследователей, занимающихся Арктикой».

На повестке школы широкий спектр вопросов: Россия в Арктическом совете, государственно-частное партнерство, бизнес, инвестиции, молодежное сотрудничество в Арктике, транспортная инфраструктура Арктической зоны РФ, введение в арктические экосистемы и многое другое. Также программа включает дискуссионную площадку «Глобальное партнерство для устойчивого развития Севера и Арктики», круглый стол молодых исследователей Арктики, квиз-игру «Территориальное развитие Арктической зоны РФ» и международную НПК для студентов «Международное сотрудничество в Арктике в новых геополитических реалиях».

Отметим, арктическая повестка научных исследований выступает одной из основных в рамках научного партнерства СВФУ с ведущими вузами Китая. Так, спикерами выступают признанные эксперты КНР. В частности, онлайн-лекцию по теме «Введение в арктические экосистемы» проведет профессор Харбинского политехнического университета Ли Ифань, об интересах Китая в Арктике расскажет директор Института полярных исследований Океанологического университета Китая Пэйцин Го. Напомним, в 2021 году СВФУ стал сопредседательствующей организацией в составе Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК). Вуз получил этот статус на 2021-2023 годы и курирует арктическую тематику.

Справка:

«Северный форум по устойчивому развитию» проводится в Якутии с 2019 года. Информационный партнер СФУР – Научно-образовательная политика. Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет, инициировавший проведение форума.

Подробная информация о Форуме по ссылке: https://nsdf.ru/

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