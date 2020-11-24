В арктических районах обсудят вопросы развития некоммерческого сектора

25-26 ноября 2020 г. состоятся Гражданские выходные в онлайн-режиме в 5 арктических районах республики – Булунском, Верхоянском, Жиганском национальном эвенкийском, Среднеколымском и Эвено-Бытантайском. Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив в арктических районах РС(Я) «АРКТИКА»» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Организаторами выступают Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив РС(Я), Фонд «Семья для ребенка» и Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).

Тематика обсуждаемых вопросов по развитию некоммерческого сектора и гражданских инициатив в арктической зоне Якутии обширная — развитие человеческого капитала, развитие территорий через взаимодействие и социальное партнерство власти, бизнеса и общества, меры поддержки общественных организаций и активных граждан в муниципальных районах, развитие фондов местных сообществ и другие.

Предполагается участие следующих ведущих экспертов России и Дальнего Востока – Светлана БАЖЕНОВА, генеральный директор АНО ДПОиК «Развитие», руководитель дальневосточной сети ресурсных центров (г. Владивосток), Вера БАРОВА, исполнительный директор НО «Благотворительный Фонд развития города Тюмени», координатор Уральской сети ресурсных центров для СО НКО (г. Тюмень), Жанна КОТОВА, председатель Ассоциации специалистов в сфере социальных и гражданских инициатив «Статус» (г. Москва), Яков САМОХВАЛОВ, генеральный директор Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» (г. Ханты-Мансийск), Татьяна СЕЙФИ, руководитель Хабаровской региональной общественной организации «Центр общественных инициатив «Ладъ» (г. Хабаровск). Кроме того, на Гражданских выходных примет участие Анна ШИШИГИНА, общественный представитель проектного центра развития Арктики (ПОРА) в Республике Саха (Якутия).

Для участников Гражданских выходных – представителей некоммерческих организаций, родовых общин и ассоциаций коренных малочисленных народов Севера, лидеров местных сообществ и волонтерских движений, глав поселений и специалистов органов местного самоуправления будут организованы площадки «Школа НКО», «Конструктор Ресурсных центров» и «Лаборатория общественного действия». Кульминацией Гражданских выходных станет площадка «Акселератор социальных проектов», где некоммерческие организации и активные граждане представят экспертам свои социальные проекты и получат практические рекомендации по дальнейшему развитию и продвижению проектов.

Старт Гражданским выходным в арктических районах будет дан на Пленарном заседании, в котором примут участие министр по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) Степан САРГЫДАЕВ и главы муниципальных образований.

Напомним, что проект «Ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив в арктических районах РС(Я) «АРКТИКА»» реализуется Фондом «Семья для ребенка» при поддержке Фонда президентских грантов и Минмолодежи РС(Я). В рамках проекта экспертами Ресурсного центра осуществлены выезды в Анабарский, Оленекский и Усть-Янский районы, в оффлайн- и онлайн-режимах оказана информационная, консультационная и образовательная поддержка 65 некоммерческим организациям, в том числе родовым общинам, 303 активным гражданам и 33 специалистам органов местного самоуправления в 13 арктических улусах.

Если Вы хотите принять участие на Гражданских выходных, то более подробную информацию можно узнать по телефону 89142391334.

Ссылка для подключения к Гражданским выходным в арктических районах на онлайн-площадке ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/4889322411

Идентификатор: 488 932 2411