В арктических районах грузы будут доставлять вертолеты

Резидент Арктической зоны РФ компания «Лидер» запускает в районы Якутии вертолетные перевозки продуктов и других грузов. Аэропортом базирования станет Тикси. Сертификат эксплуатанта от Росавиации компания уже получила.

По словам директора МФК «Лидер» Максима Слепцова, в парке предприятия девять вертолетов Ми-8Т. Первые полеты проведут в апреле 2022 года. Он также отметил, что основными клиентами станут предприятия и компании в Арктических районах, которым постоянно необходимы срочные грузоперевозки.

Объем частных инвестиций резидента в проект составляет более 100 млн рублей, будет создано 19 рабочих мест.

Всего в Арктической зоне восемь предприятий, имеющих статус резидента. их деятельность связана с исследованиями, добычей полезных ископаемых, предоставлением услуг в сфере транспорта и энергетики. Общий объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей.