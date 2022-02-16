В арктических посёлках Якутии начнут реализацию новых мастер-планов

Глава Якутии Айсен Николаев провёл заседание президиума совета по Арктике и морской деятельности, на котором рассмотрели вопросы реализации мастер-планов арктических поселений республики. Речь идёт о развитии села Оленёк, посёлков Чокурдах и Тикси.

Как отметил глава Якутии, мастер-планы должны стать основой планирования жизни в посёлках и на всей арктической территории республики. Одновременно со строительством жилья должна повышаться комфортность северных населённых пунктов.

«Мастер-планы не должны быть просто перечислением новых объектов, а включать основные направления экономического развития города, посёлка или села, расположение ключевых инвестпроектов, видение будущего развития и условий жизни», – сказал Николаев.

Как сообщила Ирина Алексеева, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия), разработанные в Якутии мастер-планы стали первыми в России, которые сделаны конкретно для арктических поселений.

Мастер-план по Оленьку уже принят в работу, за основу была взята стратегия социально-экономического развития Оленёкского района. Мастер-план посёлка Чокурдах разработали на основе концепции социально-экономического развития Аллаиховского района. На основе комплексного плана по развитию Тикси Булунского района подготовлен мастер-план Тикси, документ находится на утверждении.

Глава Якутии подчеркнул, что задачи, которые обозначены в мастер-планах должны синхронизироваться с уже реализуемыми муниципальными проектами и найти отражение во всех соответствующих государственных программах. А также учитывать наличие градостроительных решений для традиционных отраслей.

Глава поставил задачу начать прорабатывать вопрос для развития подобных мастер-планов в других опорных населённых пунктах Арктической зоны республики.