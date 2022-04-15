В арктические районы Якутии доставили более 5 тысяч тонн продовольствия

Сегодня в арктические, северные районы и труднодоступные сёла республики по линии Якутоптторга при плане 4 849 тонн автозимниками доставлено 5 455 тонн социально значимых продуктов питания. В пути до районов находится ещё 58 тонн продовольствия. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров 15 апреля на брифинге по вопросам продовольственной безопасности.

С учётом грузов в пути запас продовольственных и непродовольственных товаров в Якутии в розничной торговле составляет 97 дней, в оптовой – 130.

Сегодня в сети ОАО «РЖД» в пути 1018 вагонов для нужд республики, из них с назначением на станцию «Нижний Бестях» – 492 вагона. В настоящий момент в Нижнем Бестяхе находятся 365 вагонов. Работа по разгрузке товаров проводится в усиленном режиме.