Завоз продовольствия в северные районы Якутии завершится на этой неделе

Заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров 11 апреля на брифинге по вопросам продовольственной безопасности республики сообщил, что на этой неделе будет завершён завоз планового объёма социально значимых продуктов питания в арктические и северные районы региона. План завоза СЗПТ в эти районы составляет 4950 тонн, но на места назначения будет доставлено чуть больше – 5400 тонн.

По информации вице-премьера, запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в республике в розничной торговле составляют – 59 дней, в оптовой – 50.

По данным Госкомцен РС (Я), в регионе за последние 3 дня повышение цен до 3% отмечено по 16 позициям продтоваров (говядина, сахар, чай, масло сливочное и др.)

Цены до 2% снизились по 6 позициям (свинина, мясо кур, рыба, гречка, виноград). Без изменений остались цены по 6 позициям.

Госкомцен РС(Я) совместно с Прокуратурой РС(Я) ежедневно ведёт работу по недопущению необоснованного повышения цен.

Сегодня в сети ОАО «РЖД» в пути находится 1316 вагонов с товарами грузополучателей республики, из них с назначением на станцию «Нижний Бестях» – 678 вагонов. Сегодня в Нижний Бестях прибыл 351 вагон. Работа по разгрузке и перевозке товаров проводится в усиленном режиме.