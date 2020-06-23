В Аргахтахе проведено экологическое обследование

По факту разлива нефтепродуктов в с. Аргахтах Среднеколымского района 22 июня госинспектором оперативного отдела Минэкологии Якутии проведено обследование территории и акватории береговой линии р. Алазея.

В ходе проверки установлено, что в с. Аргахтах Среднеколымского района на территории дизельной электростанции выявлен факт разлива нефтепродуктов (дизтопливо) на почву из емкости для хранения ГСМ, в следствии чего, нефтепродукт дренажом попал на р. Алазея. Следует отметить, что расстояние от емкости до реки составляет 14 м, визуально на реке имеется полоса идущая по течению шириной около 1 м. радужного цвета, чувствуется характерный запах для нефтепродуктов. Возле емкости имеется след разлива нефтепродуктов площадью 90 кв.м

Утечка произошла по нижней части емкости, объем пролитых нефтепродуктов составляет около 5000 кг. В рамках административного расследования госинспектором произведен отбор проб воды с реки Алазея и почвы. Пробы природных сред переданы на экологическую экспертизу.

Специалисты ГУ МЧС по РС(Я) проводят работу по ликвидации аварии, в ходе которых установлены боны по перехвату нефтепродуктов на воде и засыпаны абсорбентом.

В связи с тем, что данный объект и река Алазея подлежат федеральному надзору материалы дела по подведомственности будут переданы в Прокуратуру РС(Я) и Управление Росприроднадзора по РС(Я).