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Политика
3 марта 2019, 20:02
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В Арбынском наслеге самые активные жители: свой выбор сделали 62% избирателей

Сегодня, 3 марта, в трех муниципальных образованиях проводятся досрочные выборы глав: в Хатын-Арынском и Арбынском наслегах Намского района и в Национальном наслеге Анамы Алданского.

В Хатын-Арынском наслеге Намского района проживает 1732 избирателя. В 18.00 ч явка составила 799 избирателей, что составило 46,13% от общего числа.

В Арбынском наслеге проживает 182 избирателя. В 18.00 ч успел проголосовать 113 человек (62,08%).

В Национальном наслеге Анамы Алданского района общее число избирателей – 421. В 18.00 ч свой выбор сделали 240 человек (57%).

Напоминаем, в Арбынском наслеге Намского района кандидатами на пост главы выступили:

Борис Бугаев, индивидуальный предприниматель, 29.03.1985 г.р., беспартийный, выдвинут ЯРО ВПП «Единая Россия»;

Павел Матвеев, ведущий специалист управления по муниципальным закупкам Администрации МО, 14.11.1988 г.р., беспартийный.

На главу Хатын-Арынского наслега Намского района претендуют три кандидата:

Иван Ноговицын, 03.04.1981 г.р., заместитель главы администрации МО «Хатын-Арынский наслег», член Партии «Единая Россия», выдвинут ЯРО ВПП «Единая Россия»;

Алексей Андреев, 26.11.1977 г.р., старший преподаватель исторического факультета кафедры всемирной, отечественной истории, этнологии, археологии СВФУ, беспартийный, самовыдвиженец;

Владимир Петров, 10.01.1987 г.р., МКУ «Управление образования МО «Намский улус», главный специалист, самовыдвиженец.

Больше всего кандидатов намерены бороться за пост главы Национального наслега наслега Анамы Алданского района:

Николай Максимов, 01.08.1963 г.р., начальник МКУ «Управление сельского хозяйства Алданского улуса (района)», б/п, выдвинут ЯРО Партии «Единая Россия»;

Василий Трофимов, 07.02.1962  г.р., безработный, беспартийный, самовыдвиженец;

Алексей Федоров, 22.03.1976 г.р., индивидуальный предприниматель, беспартийный, самовыдвиженец;

Василий Соловьев, 21.01.1970  г.р., безработный, беспартийный, самовыдвиженец.

Выборы глав муниципальных образований продолжаются. Будем информировать по мере поступления информации.

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Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия»
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