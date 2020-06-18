18.06.2020
12:49
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Судебная хроника

В Арбитраже началось рассмотрение иска УК против директора СЭГХ

Сегодня, 18 июня в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) началось рассмотрение иска УК «Новатор» к директору Службы эксплуатации городского хозяйства Айаалу ЕГИНОВУ. Дело рассматривает судья Ульяна СЕМЕНОВА.

Подробности SakhaLife ранее сообщал.

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Во время судебного заседания выяснилось, что представитель директора СЭГХ Айаала Егинова юрист предприятия Виктор СИДОРОВ явился с неправильно оформленной доверенностью. Очевидно, что ответчик невнимательно изучил иск. Так как Виктор Валентинович пришел с доверенностью от должностного лица, тогда как иск был подан на Егинова в качестве физического лица. Поэтому судья не допустила представителя Егинова к участию.

Кроме этого, судья дала задание определить круг третьих лиц – «Водоканал», ДИЗО, СМИ и другие.

В деле объявлен перерыв до 25 июня.

SakhaLife следит за развитием событий.  

Фото: Пресс-службы АО «Сахатранснефтегаз» и с сайта Арбитражного суда РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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