24.11.2020
14:30
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Якутия

«В аптеках Якутии не хватает лекарств, завышают цены»

Лекарственное обеспечение, соблюдение ограничительных мер, вакцинация от гриппа. Айсен Николаев обозначил задачи главам районов.

По состоянию на 24 ноября новые случаи COVID-19 выявлены в 23 районах республики. Если за последнюю неделю санитарно-эпидемиологическая ситуация по городу Якутску начинает постепенно стабилизироваться, то в районах наблюдается рост заболеваемости.

Вместе с тем, в городах и районах республики количество тяжёлых больных не снижается. В настоящее время 116 пациентов находятся в реанимационных отделениях, из них к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 32 человека. В республике до трёх тысяч увеличен коечный фонд. На сегодняшний день по республике заполняемость коек составляет 75%, а по городу Якутску – 83%. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе очередного заседания с главами муниципальных образований и городских округов по эпидситуации.  

Айсен Николаев отметил, что первостепенной задачей для системы здравоохранения республики остаётся своевременная госпитализация больных из групп наибольшего риска. Минздраву Якутии поручено усилить лечебную часть в стационарах, в части поликлинических служб усилить выявление и определение формы лечения пациентов, находящихся в группе риска. С учётом увеличения заболеваемости ОРВИ важнейшей задачей остаётся обеспечение лекарственными препаратами аптек республики. 

Ил Дархан сообщил, что по его поручению представители регионального отделения партии «Единая Россия» в ежедневном режиме проводят мониторинг наличия в аптеках жизненно необходимых лекарственных препаратов, а также лекарств, рекомендуемых для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Независимые проверки проводятся и со стороны Общероссийского народного фронта и республиканской прокуратуры.

«Проверки показывают, что в аптеках ряда районов республики отсутствуют жизненно необходимые лекарственные препараты и препараты, назначаемые для профилактики и амбулаторного лечения коронавирусной инфекции. Эту проблему главам муниципальных образований совместно с Росздравнадзором необходимо решить в ближайшее время», — подчеркнул глава региона. 

Отмечено, что с 9 по 23 ноября сотрудники администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) работали в Аллаиховском, Мегино-Кангаласском, Оленёкском, Нюрбинском, Среднеколымском, Сунтарском, Эвено-Бытантайском районах, где также проверили наличие лекарств в аптеках. Итоги этих проверок показали, что во многих районах отсутствует или имеется малый запас жизненно необходимых лекарств.

В Аллаиховском и Среднеколымском районах выявлено завышение цен на лекарства. Кроме того, в Аллаиховском, Таттинском, Среднеколымском, Оленекском районах в общественных местах – в отделениях Почты России и Сбербанка отсутствуют рециркуляторы воздуха и отметки социального дистанцирования. В этой связи главам районов поручено усилить работу административных комиссий, чтобы исключить такие нарушения. 

Все ограничительные меры и санитарно-эпидемиологические требования также строго должны соблюдаться во всех социальных учреждениях, чтобы не допустить возникновения внештатной ситуации. 

В ходе заседания о принимаемых мерах по борьбе с COVID-19 на местах доложились главы Алданского, Вилюйского и Олёкминского районов. Они отметили усиление контроля над соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора на предприятиях и организациях всех форм собственности, в том числе в медицинских учреждениях. Сообщили о проведении выездных рейдов, дезинфицирующих мероприятий в общественных местах и многоквартирных домах. главы отдельно доложились о проводимой работе по выявлению и изъятию из торговли опасного антисептика, в составе которого было обнаружено недопустимое количество метанола.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Маргарита Игнатьева обратила внимание глав районов на то, что до 1 декабря в республике должна быть завершена противогриппозная прививочная кампания. Сегодня партия противогриппозной вакцины в полном объёме доставлена в Верхневилюйский, Верхнеколымский, Вилюйский, Горный, Мегино-Кангаласский, Момский, Намский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Хангаласский районы и город Якутск. На днях авиарейсами партии вакцины доставят в северные и арктические районы.   

По итогам совещания Айсен Николаев отметил, что от слаженного действия глав муниципальных образований и городских округов зависит стабилизация эпидемиологической ситуации на местах и эффективность принимаемых оперштабом мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Сегодня наряду с мероприятиями по борьбе с COVID-19 первостепенными задачами являются вопросы обеспечения лекарственными препаратами и контроль со стороны органов местного самоуправления за соблюдением всех ограничительных и санитарно-эпидемиологических мер», — резюмировал Ил Дархан.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
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