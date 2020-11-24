«В аптеках Якутии не хватает лекарств, завышают цены»

Лекарственное обеспечение, соблюдение ограничительных мер, вакцинация от гриппа. Айсен Николаев обозначил задачи главам районов.

По состоянию на 24 ноября новые случаи COVID-19 выявлены в 23 районах республики. Если за последнюю неделю санитарно-эпидемиологическая ситуация по городу Якутску начинает постепенно стабилизироваться, то в районах наблюдается рост заболеваемости.

Вместе с тем, в городах и районах республики количество тяжёлых больных не снижается. В настоящее время 116 пациентов находятся в реанимационных отделениях, из них к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 32 человека. В республике до трёх тысяч увеличен коечный фонд. На сегодняшний день по республике заполняемость коек составляет 75%, а по городу Якутску – 83%. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе очередного заседания с главами муниципальных образований и городских округов по эпидситуации.

Айсен Николаев отметил, что первостепенной задачей для системы здравоохранения республики остаётся своевременная госпитализация больных из групп наибольшего риска. Минздраву Якутии поручено усилить лечебную часть в стационарах, в части поликлинических служб усилить выявление и определение формы лечения пациентов, находящихся в группе риска. С учётом увеличения заболеваемости ОРВИ важнейшей задачей остаётся обеспечение лекарственными препаратами аптек республики.

Ил Дархан сообщил, что по его поручению представители регионального отделения партии «Единая Россия» в ежедневном режиме проводят мониторинг наличия в аптеках жизненно необходимых лекарственных препаратов, а также лекарств, рекомендуемых для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Независимые проверки проводятся и со стороны Общероссийского народного фронта и республиканской прокуратуры.

«Проверки показывают, что в аптеках ряда районов республики отсутствуют жизненно необходимые лекарственные препараты и препараты, назначаемые для профилактики и амбулаторного лечения коронавирусной инфекции. Эту проблему главам муниципальных образований совместно с Росздравнадзором необходимо решить в ближайшее время», — подчеркнул глава региона.

Отмечено, что с 9 по 23 ноября сотрудники администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) работали в Аллаиховском, Мегино-Кангаласском, Оленёкском, Нюрбинском, Среднеколымском, Сунтарском, Эвено-Бытантайском районах, где также проверили наличие лекарств в аптеках. Итоги этих проверок показали, что во многих районах отсутствует или имеется малый запас жизненно необходимых лекарств.

В Аллаиховском и Среднеколымском районах выявлено завышение цен на лекарства. Кроме того, в Аллаиховском, Таттинском, Среднеколымском, Оленекском районах в общественных местах – в отделениях Почты России и Сбербанка отсутствуют рециркуляторы воздуха и отметки социального дистанцирования. В этой связи главам районов поручено усилить работу административных комиссий, чтобы исключить такие нарушения.

Все ограничительные меры и санитарно-эпидемиологические требования также строго должны соблюдаться во всех социальных учреждениях, чтобы не допустить возникновения внештатной ситуации.

В ходе заседания о принимаемых мерах по борьбе с COVID-19 на местах доложились главы Алданского, Вилюйского и Олёкминского районов. Они отметили усиление контроля над соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора на предприятиях и организациях всех форм собственности, в том числе в медицинских учреждениях. Сообщили о проведении выездных рейдов, дезинфицирующих мероприятий в общественных местах и многоквартирных домах. главы отдельно доложились о проводимой работе по выявлению и изъятию из торговли опасного антисептика, в составе которого было обнаружено недопустимое количество метанола.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Маргарита Игнатьева обратила внимание глав районов на то, что до 1 декабря в республике должна быть завершена противогриппозная прививочная кампания. Сегодня партия противогриппозной вакцины в полном объёме доставлена в Верхневилюйский, Верхнеколымский, Вилюйский, Горный, Мегино-Кангаласский, Момский, Намский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Хангаласский районы и город Якутск. На днях авиарейсами партии вакцины доставят в северные и арктические районы.

По итогам совещания Айсен Николаев отметил, что от слаженного действия глав муниципальных образований и городских округов зависит стабилизация эпидемиологической ситуации на местах и эффективность принимаемых оперштабом мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.