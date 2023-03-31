В апреле завершится обновление линии электропередачи «Асыма – Орто-Сурт»

В Горном улусе персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» приступил к работам по капитальному ремонту линии электропередачи ВЛ-35 кВ Л-46 «Асыма – Орто-Сурт». Линия была построена в 1992 году, имеет длину 96 км и питает села Орто-Сурт и Кептин Горного улуса, а также село Илбенге Вилюйского улуса.

Всего с начала года в Горном улусе в феврале-марте на двух линиях электропередачи заменено 68 опор — 40 опор на ВЛ-35 кВ Л-46 «Асыма – Орто-Сурт» и 28 опор на ВЛ-35(10) кВ Л-47 «Орто-Сурт – Кептин».

В текущем году на Л-46 «Асыма – Орто-Сурт» силами Бердигестяхского района электрических сетей запланировано заменить 18 опор. «Все остальные опоры на данной линии были уже заменены, и в апреле мы завершаем обновление Л-46, на которой насчитывается 420 опор», — сообщил начальник Бердигестяхского РЭС Любомир Марков.

Кроме того, ремонтные работы в Горном улусе будут проведены в Бердигестяхе и в Маганинском наслеге — селе Орто-Сурт.

«В 2023 году в микрорайоне ДРСУ села Бердигестях мы планируем заменить около 2 км проводов марки «АС» на самонесущий изолированный провод, а также заменить 70 опор», — рассказал Любомир Марков.

Такие же работы будут проведены в селе Орто-Сурт подрядным способом. Там на отходящих линиях ВЛ-0,4 кВ двух комплектных трансформаторных подстанций заменят 77 опор и 4,58 км проводов, а на двух линиях ВЛ-10 кВ заменят 58 опор и 12 км проводов.

«Я считаю, что проведение таких работ — жизненная необходимость, ведь все постройки имеют свой срок службы. Очень хорошо, что проводится замена старых проводов на современные, что проводится замена опор. От этого улучшается качество нашей жизни. Хоть и трудно в это время оставаться без электричества, нам всем остается только запастись терпением, ведь всё это делается с заделом на будущее», — поделилась своим мнением о ремонтных работах жительница села Орто-Сурт, секретарь администрации МО «Маганинский наслег» Найбина Данилова. — Желаю всем работникам «Якутскэнерго» выполнить весь плановый объем работ на этот год и в будущем также продолжать работать над улучшением качества жизни жителей республики».

«Обновление линии электропередачи ВЛ-35 кВ Л-46 «Асыма – Орто-Сурт» повысит качество электроснабжения наших потребителей в селах Орто-Сурт, Кептин и Илбенге. Конечно, в данное время жители этих сел испытывают неудобства, связанные с проведением ремонтных работ, но мы всегда стараемся минимизировать длительность ограничений», — отметил главный инженер ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» Михаил Варейкис.

Временное ограничение электроснабжения – необходимая мера, принимаемая для безопасности потребителей и персонала, продиктованная требованиями производственной энергобезопасности и правилами охраны труда. Напомним, что все плановые ограничения согласовываются с Ленским управлением Ростехнадзора. С графиками ремонтных работ можно ознакомиться на сайте энергокомпании https://www.yakutskenergo.ru/ и на официальном телеграм-канале https://t.me/Yakutskenergo.

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