В апреле состоится V Республиканский конкурс песни имени Марфы Колесовой

6 апреля состоится V Республиканский конкурс песни «Кылыhах куйаардыын ситимэ» имени Марфы Петровны Колесовой-Расторгуевой, заслуженной артистки РФ, народной артистки РС (Я), посвященный 25-летию Государственного цирка РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.
Условия конкурса:
• Участник конкурса исполняет по две песни:
— песня из репертуара Марфы Колесовой-Расторгуевой;
— песня на свободную тему.
• Для участия необходимо предоставить до 31 марта анкету-заявку.
к.т.: +7 (4112) 429-646
Заявки принимаются по эл.почте; reklama-circus@mail.ru
к.т.: +7 (4112) 42-96-46
к.т.: +7(4112) 42-86-42
Источник: Пресс-центр Государственного цирка РС(Я)