В апреле состоится V Республиканский конкурс песни имени Марфы Колесовой

6 апреля состоится V Республиканский конкурс песни «Кылыhах куйаардыын ситимэ» имени Марфы Петровны Колесовой-Расторгуевой, заслуженной артистки РФ, народной артистки РС (Я), посвященный 25-летию Государственного цирка РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых. Условия конкурса: • Участник конкурса исполняет по две песни: — песня из репертуара Марфы Колесовой-Расторгуевой; — песня на свободную тему. • Для участия необходимо предоставить до 31 марта анкету-заявку. к.т.: +7 (4112) 429-646 Заявки принимаются по эл.почте; reklama-circus@mail.ru к.т.: +7 (4112) 42-96-46 к.т.: +7(4112) 42-86-42 Источник: Пресс-центр Государственного цирка РС(Я)

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