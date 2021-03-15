В апреле состоится I Международный конкурс молодых пианистов имени Марка Жиркова

С 10 по 14 апреля в Концертных залах МГК им. П. И. Чайковского состоится I Международный конкурс молодых пианистов имени М.Н. Жиркова.

Конкурс проводится среди молодых пианистов и направлен на пропаганду творчества композиторов Якутии и увековечение памяти первого якутского композитора, основоположника якутской профессиональной музыкальной культуры, заслуженного деятеля искусств РСФСР, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР, члена Союза композиторов СССР М. Н. Жиркова.

Как сообщает Высшая школа музыки, конкурс способствует развитию исполнительского мастерства и музыкального образования в Якутии, позволяет выстраивать долговременные творческие отношения республики с Московской консерваторией им. П. И. Чайковского. Конкурс проводится в 2 тура, в 3-х возрастных категориях: младшая (до 14 лет включительно); средняя (15-18 лет); Юношеская (от 19 лет и старше).

Учредителями конкурса являются: Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В. А. Босикова, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, администрация Вилюйского улуса и Вилюйская детская школа искусств им. М. Н. Жиркова, Союз композиторов Республики Саха (Якутия).