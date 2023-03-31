В апреле 13 тысяч якутян могут остаться без энергоресурсов

На сегодня долг населения Якутии за потребленные энергоресурсы только за электроэнергию близится к миллиарду — 985 млн рублей.

По информации «Якутскэнергосбыта», в марте около 20 тысяч якутян получили уведомления о возможном ограничении энергоресурсов. В апреле работа с неплательщиками будет продолжена – до внесения оплат в списках на ограничение энергоресурсов еще около 13 тысяч потребителей, из них 7,8 тысяч кандидатов на отключение электроэнергии проживают в столице республики.

Энергетические компании регулярно информируют своих клиентов о наличии задолженности и необходимости оплат по телефону, посредством СМС-сообщений и платежных документов. Так, только за март в адрес должников республики было направлено более 11 тысяч СМС-уведомлений о наличии задолженности.

Если в течение 20 дней после получения уведомления должники продолжают игнорировать требования закона и не оплачивают потребленные энергоресурсы, ресурсоснабжающая компания имеет право ввести ограничение подачи электроэнергии без повторного предупреждения. Согласно действующему законодательству энергетики могут применить такую меру, если потребитель не оплачивает счета более двух месяцев. Кроме того, с 31-го дня, следующего за последним днем установленного срока внесения платы, начинается начисление штрафов – пени.

При отсутствии оплаты после всех вышеперечисленных мер энергетики вправе взыскать просроченную задолженность в судебном порядке – в этом случае должник будет вынужден оплатить и основную сумму долга, и судебные издержки, и пени за истекший период.

«Якутскэнергосбыт» советует не задерживать выплату даже небольших сумм долга за коммунальные услуги – копить долги невыгодно. Оплату потребленных ресурсов можно оплатить в офисах компании или с помощью онлайн-сервисов на сайте ПАО «ДЭК».