В АО «Водоканал» внедряют проект «Эффективный регион»

Совершенствование работы с абонентами завершится в мае.

В рамках проекта «Эффективный регион» государственной корпорации «Росатом» АО «Водоканал» работает по четырем направлениям, связанным с совершенствованием работы с абонентами. Это заключение договоров и выставление счетов бюджетным организациям, сбор платежей и процедура взыскания задолженности с населения.

Работа в рамках проекта началась в конце прошлого года. Планируется, что она завершится в мае. Для бюджетных организаций это приведет к сокращению времени заключения абонентского договора. По словам начальника Управления Сбыта АО «Водоканал» Намины Дураевой, сегодня на это может уйти до 34 дней. После оптимизации этот срок может сократиться до 1-2 дней. Для жителей Якутка реализация проекта также скажется на сокращении времени обслуживания.

Напомним, проект «Эффективный регион», который реализует «Росатом» в субъектах страны, направлен на повышение производительности труда за счет внедрения бережливых технологий и постоянного совершенствования производственных процессов. Якутия стала 25-м регионом России, который присоединился к проекту. В ноябре прошлого года для участия в проекте отобрали 4 предприятия: АО «Водоканал», ПАО «ЛОРП», АО «Теплоэнергосервис», ОАО «Якутская птицефабрика», а также органы государственного управления республики. Тогда же эксперты ГК «Росатом» совместно с сотрудниками Минэкономики Якутии и Высшей школы инновационного менеджмента познакомилась с работой комплекса водозаборных и водоочистных сооружений АО «Водоканал».