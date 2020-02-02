В АО «Саханефтегазсбыт» трудится сплоченная команда

Молодежный совет АО «Саханефтегазсбыт» организовал незабываемую поездку на торжественное открытие зимнего сезона национального природного парка «Ленские столбы».

Многие участники поездки отметили, что благодаря подобным мероприятиям рождается чувство единства команды АО «Саханефтегазсбыт». Ведь огромный коллектив трудится на 19 нефтебазах, 99 автозаправочных станциях, расположенных по всей территории Якутии.

«Сегодняшняя акция предназначалась для нашей молодежи. На примере этой группы ребят мы показали, что несмотря на расстояния, мы сплоченная команда. Механик с Жатая неизвестно когда будет на Колыме, специалист с Индигирки возможно никогда не будет на Ленских столбах, а кассир с Яны никогда не поедет на Колыму. В любом филиале АО «Саханефтегазсбыт» есть такой же как он молодой сотрудник, мы можем никогда не увидеть друг друга или пройти мимо не узнав, но совершая единые поступки, работая и живя в едином ритме, мы знаем, что нас поддерживает руководство компании и нам всегда рады. Мы, молодая команда АО «Саханефтегазсбыт» — создаем будущее», — сказал заместитель председателя Молодежного совета, инженер-программист отдела автоматизированных систем управления АО «Саханефтегазсбыт» Александр БРЫЛЯКОВ.

Коллективный выезд на природу сблизил коллег. Именно корпоративный отдых способствует созданию группы людей — единомышленников. В свой выходной день представители АО «Саханефтегазсбыт» вдоволь насладились неформальным общением, зимними видами реки Лена и величием Ленских столбов. Их ждала праздничная программа, экскурсии, конкурсы и открытие ледового городка.

Отметим, что любимый якутянами национальный парк в прошлом году приобрел статус федерального. ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы» располагается на площади 1 217 941 га, охватывая территории трех районов республики – Алданского, Олекминского и Хангаласского. Высота Ленских столбов составляет примерно 150 метров, а их протяженность – почти 40 км.