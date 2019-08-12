В АО «Саханефтегазсбыт» награждены лучшие строители

Руководитель АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев за значительный вклад в развитие строительной отрасли республики вручил знак отличия «Почетный строитель Якутии» ведущему специалисту отдела капитального строительства Наталье Трещенок.

Почетной грамоты Министерства строительства Якутии удостоена ведущий инженер по строительству, ремонту и техническому надзору Якутской нефтебазы Тамара Умрихина.

Виктор Лебедев поздравил всех специалистов – строителей с профессиональным праздником и отметил их неоценимый вклад в развитии компании. В рамках инвестиционной программы в АО «Саханефтегазсбыт» реализованы такие крупные проекты, как строительство первой очереди прирельсового нефтебазового комплекса в селе Павловск Мегино-Кангаласского улуса, пункт отбора и накопления сырой нефти с магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» в г. Олекминск, нефтесклад в с. Хонуу Момского района. Эти объекты имеют высокую технологическую, социальную значимость и способствуют развитию инфраструктуры республики.