В Анабарском улусе обновляют центральную больницу

В Анабарской центральной районной больнице проводится капитальный ремонт. Для этого выделено финансирование свыше 15 млн рублей по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» для населенных пунктов численностью менее 50 тысяч человек.

«Мы начали совершенно новый этап развития здравоохранения в районах республики. Проводится реконструкция медицинских учреждений, проектирование, строительство центральных больниц», — отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

В медицинском учреждении обновляют окна, двери, стены, системы отопления и водоснабжения, сантехнику и элеваторный узел. Организацией ремонтных работ занимается МУП «Комуслуги». Работы планируются закончить до конца года.

«Больница давно нуждалась в ремонте, и мы очень рады, что вскоре сможем принимать наших пациентов в обновленной и теплой больнице», — поделилась главный врач ЦРБ Варвара Горохова.

По всей республике в 2022 году по программе модернизации запланировано проведение капитального ремонта 26-ти объектов здравоохранения в 22 районах — Алданском, Аллаиховском, Амгинском, Анабарском, Булунском, Верхнеколымском, Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Олекминском, Оленекском, Среднеколымском, Таттинском, Томпонском, Усть-Янском, Хангаласском и Эвено-Бытантайском.



