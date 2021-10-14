14.10.2021
12:07
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Происшествия

В Анабарском районе женщина напала на инспектора полиции

Прокуратура Анабарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

По версии следствия обвиняемая, находясь в июне текущего года в состоянии алкогольного опьянения, применила в отношении исполнявшей свои должностные обязанности инспектора по делам несовершеннолетних насилие, ударив её кулаком в грудь. Не прекращая свои противоправные действия, она далее с применением нецензурных слов и выражений, унижающих честь и достоинство сотрудника, высказала в её адрес оскорбления.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

Фото: ЯСИА
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации Марианна Рожина
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