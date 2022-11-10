10.11.2022
20:15
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Якутия

В Анабарском районе семьям мобилизованных раздали туши оленя

Оленеводческо-промысловое предприятие «Арктика» раздало семьям мобилизованных мужчин села Саскылах оленину. Это отвечает старинным северным традициям. Данная акция проведена по инициативе администрации района, сообщает тгк @ulusmedia

Фото: тгк @ulusmedia
Источник: тгк @ulusmedia

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