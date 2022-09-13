В Анабарской райбольнице идет капремонт 

Капитальный ремонт больничного комплекса проводят в Анабарской ЦРБ по программе модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ.

«Правительством страны создаются комфортные условия на селе и медицина предоставляя социальные услуги должна также улучшатся. Выделены необходимые финансовые средства нашей больнице по программе модернизации. И в полном объеме идёт капитальный ремонт, начиная от окон, стен и до системы водоснабжения и элеваторного узла», — сказала главный врач районный больницы Варвара Горохова.

С того момента, как начала работу программа модернизации первичного звена здравоохранения для населенных пунктов численностью менее 50 тысяч человек, стали возможными капитальные ремонты в поликлиниках и стационарах поселков. Одновременно с ремонтами и укрепляются материально-техническая база учреждений.

Минздравом республики в 2022 году планируется провести капитальный ремонт 26 больниц и поликлиник.