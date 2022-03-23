В Анабарах к новоселью готовятся 636 человек

В Анабарском районе Республики Саха (Якутия) в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ведется строительство двух многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В Республике Саха (Якутия) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Министерстве строительства Республики Саха (Якутия), ежегодно в регионе возводятся новостройки, жители аварийных домов переезжают в новые благоустроенные квартиры. Так, с 2019 года в республике возведено 162 многоквартирных дома, новое жилье получили 6 862 семьи. Кроме того, 2 760 семей получили компенсационные выплаты на сумму более 6,7 млрд. рублей.

Расселение непригодного для проживания жилищного фонда ведется и в арктических районах Республики Саха (Якутия). В частности, в настоящее время в селе Юрюнг-Хая Анабарского района возводятся два 8-квартирных дома общей площадью 750 кв.м. В двухэтажные новостройки по улице Учительской из аварийного жилья переедут 16 семей.

Двухэтажные дома строятся по немецкой технологии из МХМ-панелей. Домокомплекты были изготовлены на заводе в городе Якутске и доставлены по зимнику в село.

На сегодняшний день строительная готовность объектов составляет 60%. Планируется, что дома введут в эксплуатацию в октябре текущего года, также будет выполнено благоустройство придомовой территории. Затем готовые квартиры будут переданы новоселам.

По информации Министерства строительства Республики Саха (Якутия), всего в рамках реализации указанной программы в Анабарском районе будет расселено 50 аварийных домов общей площадью 8,5 тыс.кв.м., в новое жилье переедут либо получат денежное возмещение 636 человек. На реализацию программных мероприятий предусмотрено 1,48 млрд. рублей из средств Фонда ЖКХ, республиканского и местного бюджетов.

Как подчеркнул генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, в Республике Саха (Якутия) необходимо расселить наибольший среди всех субъектов РФ объем аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Кроме того, это регион с суровыми природно-климатическими условиями, что создает определенные сложности при возведении многоквартирных домов. Но необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить задачу по реализации программы в полном объеме и обеспечить граждан, проживающих в аварийных домах, новым комфортным и безопасным жильем.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.