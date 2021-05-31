В Амгу доставлено 14,5 тысяч тонн топливных ресурсов

Для нужд Амгинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» с начала навигационного периода водным транспортом доставлено 14 509 тонн угля из Джебарики-Хая Томпонского района.

Весь объем доставленного топлива перевезен автотранспортом ООО «СахаСпецТранс» на склады хранения филиала: в с. Амга – 11 903 тонны и в с. Бетюнь – 2 606 тонн.

Для нужд Нюрбинского ЖКХ на суда ПАО «ЛОРП» из угольного разреза п. Джебарики-Хая отгружено 9 722 тонны угля при общем плане перевозок в 14,2 тыс. тонн. На склад г. Нюрбы запланировано выгрузить 12 тыс. тонн, в с. Малыкай – 2,2 тыс. тонн угля.

Из п. Сангар Кобяйского района на водный транспорт отгружено 10 тыс. тонн угля. В текущую навигацию запланировано обеспечить котельные Нюрбинского филиала 26,4 тыс. тонн твердого топлива ОАО «Сангарское горнотехническое предприятие».