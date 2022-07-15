15.07.2022
18:07
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Якутия
В Амгинском улусе ввели ограничение на автодороге Бетюн
На участке км 0+860 автомобильной дороги «Бетюн» в Амгинском улусе установлено временное ограничение движения для транспортных средств общей массой свыше 3 тонн.
Приказ ГКУ «Управтодор РС(Я)» издан в связи с аварийным состоянием моста через реку Хотуя в целях безопасности дорожного движения и сохранности жизни и здоровья граждан. Дорожной организации ООО «Сахадортранс» требуется установить соответствующие дорожные знаки.
Фото: управтодор14.рф
Источник: управтодор14.рф
#Амгинский улус#В Амгинском улусе ввели ограничение на автодороге Бетюн#республика саха (якутия)#Управтодор РС (Я)#Якутия
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