13.05.2022
10:33
49
Якутия
В Амгинском улусе тушат два возгорания
По состоянию на 13 мая в Якутии зарегистрировано 2 возгорания на территории Амгинского улуса.
В зоне обслуживания действует 1 лесной пожар на площади 3 га. В тушении пожара задействованы работники лесной охраны в количестве 11 человек, привлечено 2 единицы техники.
В зоне контроля пожар действует на площади 10 га. Задействованы сотрудники МЧС и местное население в количестве 44 человек, привлечено 3 единицы техники.
Причиной возгораний является переход огня на лесной фонд с иных категорий и местное население.
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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