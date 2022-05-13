13.05.2022
10:33
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Якутия

В Амгинском улусе тушат два возгорания

По состоянию на 13 мая в Якутии зарегистрировано 2 возгорания на территории Амгинского улуса.

В зоне обслуживания действует 1 лесной пожар на площади 3 га. В тушении пожара задействованы работники лесной охраны в количестве 11 человек, привлечено 2 единицы техники.

В зоне контроля пожар действует на площади 10 га. Задействованы сотрудники МЧС и местное население в количестве 44 человек, привлечено 3 единицы техники. 

Причиной возгораний является переход огня на лесной фонд с иных категорий и местное население.

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)

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